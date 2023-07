Il futuro di Milinkovic-Savic continua a essere in bilico tra una permanenza alla Lazio, che al momento sembra tutto fuorché scontata (servirebbero 5 milioni di ingaggio e 8 di commissione al procuratore), e una nuova avventura alla Juventus.



INCONTRO LUNEDI' - Secondo il Corriere dello Sport, il prossimo lunedì è previsto un vertice tra Lazio e Juventus. Sul piatto il futuro del serbo, ma anche eventuali contropartite che la Juventus potrebbe offrire ai biancocelesti: Rovella e Luca Pellegrini più cash. Lotito continua a chiedere 40 milioni, ma Giuntoli gioca al ribasso, considerando che il contratto del giocatore scade tra un anno.



IL SOSTITUTO - La Lazio potrebbe cedere Milinkovic se riuscisse ad assicurarsi i soldi per arrivare a Zielinski, fortemente richiesto da Sarri, con cui è cresciuto a Empoli e Napoli. Quello del polacco è il nome più gettonato per raccogliere l'eredità del "sergente".