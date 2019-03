Salvador Ichazo il prossimo anno potrebbe lasciare il Torino: il portiere uruguaiano è in scadenza di contratto e al momento il presidente Urbano Cairo non sembra intenzionato a rinnovarglielo. Il nuovo vice-Sirigu potrebbe però essere un portiere già conosciuto in casa tre granata: in ballottaggio ci sono infatti Vanja Milinkovic-Savic, Andrea Zaccagno e Tommaso Cucchietti. Tutti giocatori di proprietà del Torino che ora sono in prestito tra serie B e serie C.



Vanja Milinkovic-Savic è attualmente all'Ascoli, Andrea Zaccagno alla Vibonese e Tommaso Cucchietti all'Alessandria.