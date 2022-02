È Milinkovic - Savic il cuore pulsante della Lazio di Sarri. Il serbo sta trovando nel nuovo sistema di gioco la sua consacrazione come tuttocampista. Come scrive oggi Il Tempo, il tecnico toscano è riuscito a limarne gli ultimi difetti tecnici e infatti i numeri in campo quest'anno dimostrano una continuità di rendimento senza precedenti nella sua carriera. 8 gol e 8 assist lo rendono il centrocampist più prolifico del campionato.



Il sergente riassume in sé quello che nel Napoli del triennio 2015-18 facevano insieme Hamsik e Allan. In 7 anni la sua crescita tecnica è stata costante e ora la piena maturità sembra arrivata. Il contratto in scadenza nel 2024 pone lui e il club capitolino ad un bivio: rinnovo o cessione in estate. Un tacito accordo con il procuratore c'è da tempo. Con un'offerta sopra i 70 milioni da un top club europeo il ragazzo verrà fatto partire. Gli occhi di Real e Juventus sono vigili (e non da quest'anno, ndr), intanto però i laziali se lo godono ancora e domani in Coppa Italia si aggrapperanno alle sue giocate (visto che il possibile turnover non dovrebbe riguardarlo, ndr) per battere il Milan.