Il suo agente attende la chiamata del Manchester United, la Lazio si muove per cercare un sostituto. In quota, però, aumentano le possibilità di vedere Sergej Milinkovic Savic in biancoceleste anche nella prossima stagione. Rispetto a inizio mese, quando i bookmaker davano favorita la partenza, la situazione si è ribaltata: l'addio del centrocampista era a 1,74 con Red Devils e Juventus in prima linea per l'affare, mentre ora si gioca a 2,02. Senza un passo avanti concreto delle big, almeno fino a ora, la conferma alla Lazio è ora l'opzione preferita dagli analisti, che la offrono a 1,36.