Lazio in ansia per le condizioni di Sergej Milinkovic-Savic. Ieri il commissario tecnico della Serbia Krstajic ha annunciato il forfait con il Montenegro sabato per un problema al tendine del ginocchio. Oggi il centrocampista serbo a Butasport.rs ha risposto con una battuta dal ritiro di Crne Gore: "Francamente non so ancora quanto dovrò rimanere fuori dal campo. La speranza è di tornare il prima possibile”. Apprensione a Formello: alla ripresa del campionato la squadra di Inzaghi affronterà il Milan in un match importante in chiave Champions League.