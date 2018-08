La Juventus non mollae, anzi, è pronta ad andare all'assalto del centrocampista serbo in caso di cessione di Miralem Pjanic. ​Per ora, come riporta La Repubblica, non sono arrivate offerte per lui degne di considerazione, e la Lazio sta provando a farlo rinnovare. Sul tavolo un'offerta da 3 milioni più bonus e il prolungamento fino al 2023.guadagnerebbe quanto Immobile (anche per lui rinnovo vicinissimo) e di fatto ha già dato, in caso, disponibilità a vestire almeno per un altro anno la maglia della Lazio. A meno che non arrivino offerte indecenti. ​