Le situazioni di Ramos e Varane facevano presagire una rivoluzione in difesa per il Real Madrid. Oltre ad Alaba a zero, sarebbe arrivato anche un altro centrale, probabilmente uno fra Koundé e Pau Torres. Il reparto è completato da Nacho, mentre sul mercato, nel caso in cui uno fra Ramos e Varane avesse rinnovato, ci sarebbe finito Eder Militao.



Proprio il brasiliano però, con le sue ultime prestazioni nel Clasico ed in Champions, sta facendo riflettere la dirigenza merengue sulla necessità di spendere cifre esorbitanti per un altro centrale oltre ad Alaba. Al momento, secondo quanto riferito da AS, l’ipotesi non è esclusa, ma non sembra più una priorità.