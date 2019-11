Un’intervista fiume quella rilasciata da Diego 'el Principe' Milito al La Gazzetta dello Sport. Tanti i temi trattati dall’ex bomber argentino (oggi dirigente del Racing Club): da Lautaro a Conte, dall’Inter candidata per lo scudetto a Lukaku. El Principe non si tira indietro e analizza la situazione dei neroazzurri a 360 gradi.



SU LAUTARO – “Chiamai Pupi (Zanetti, ndr), gli segnalai un ragazzo: era Lautaro. Lo conosceva già, ne volle sapere di più, ne parlammo altre volte. Gli dissi: ‘Con lui andate sul sicuro’. Ed eccoci qui. Non sono sorpreso del suo rendimento e della sua crescita: ha grandi margini di miglioramento, i limiti può metterseli solo lui. Ho sentito quel che ha detto Conte e sono d’accordo con lui: dipende solo da Lautaro capire dove vuole arrivare”.



QUEL PASSAGGIO DI TESTIMONE – “Con Lautaro ci sentiamo spesso anche se non lo stresso tutti i giorni… abbiamo un buon rapporto, lo conosco da quando era giovanissimo, ha esordito sostituendo me… vedevo in lui un giocatore di grande livello e non mi sbagliavo. L’augurio più grande che possa fargli è che possa provare con l’Inter le stesse emozioni che ho provato io”. Anche se c’è sempre quell’ipotesi Barcellona che aleggia nell’aria: “Il feeling con Leo Messi è naturale, si vede a occhio nudo che hanno un buon rapporto: tra grandi giocatori ci si cerca. Non so quanto ci sia di vero in questo interesse del Barcellona, ma so per certo che è molto felice di essere all’Inter”.



INTER DA SCUDETTO – Si sbilancia el Principe e sogna un'Inter da scudetto: “Sarà duello con la Juve fino alla fine. L’Inter è in grado di competere con i bianconeri. La Juve ha maggiore esperienza a determinati livelli, ma l’Inter può vincere con l’entusiasmo”. E sul passato di Conte ai rivali della Juve: “Il passato non interessa a noi interisti. È un grandissimo allenatore. È all’altezza della storia dell’Inter”.



LUKAKU VS ICARDI – “Lukaku mi da buone impressioni e i numeri parlano da soli: è un grande attaccante. L’Inter davanti è ben coperta”. E rispetto all’addio brusco con Icardi: “Io dico che è finita bene. L’addio è stato un affare per tutti. Per Mauro che è andato a Parigi e sta andando molto bene e per l’Inter che l’ha sostituito nella maniera corretta”.



PROSSIMO COLPO NEROAZZURRO? – L’ex eroe del Triplete regala un nome per il futuro: “Segnatevi questo nome: Mati Zaracho, convocato nell’under 23 argentina. È un grandissimo”.