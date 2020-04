Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. Calciomercato.com segnala quello che, per la redazione, vale la pena essere visto OGGI, MERCOLEDI' 1 APRILE, IN TV.





DIGITALE TERRESTRE



Rai 1, ore 21.25: Stanotte a Firenze (Documentario)



Rai 2, ore 21.20: Maltese - Il romanzo del commissario (Serie TV)



Rai 3, ore 21.20: Chi l'ha visto (programma TV)



Canale 5, ore 21.20: Grande Fratello VIP (reality show)



Italia 1, ore 21.25: John Wick - Capitolo 2 (Film)



Cine 34, ore 21.10: Totò, Peppino e la Dolce Vita (Film)



Rai 5, ore 21.10: Queen - Days of Our Lives (documentario)



Top Calcio 24, ore 20: Qui Studio Voi Stadio (Programma calcistico)



SATELLITE



Sky Sport Collection, ore 21: I Signori del Calcio: Milito



Sky Sport Serie A, ore 20.45 Storie di Matteo Marani, il caso Baggio (Story telling)



Sky PrimaFila 4 e 5, ore 21 e 21.30: L'immortale (film)



Sky PrimaFila 6 e 7, ore 21 e 21.30: Cena con delitto - Knives Out (film)



Sky PrimaFila 8, ore 21.30: Le Mans '66 - La grande sfida (Film)



Sky PrimaFila 9, ore 21.30: Joker (Film)