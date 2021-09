Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Diego Milito, parla di un possibile futuro all'Inter e consiglia un talento argentino.



Ora come va la sua vita in Argentina?

«In famiglia, serenità massima. Tre anni da d.s. del Racing sono stati intensi... Io di nuovo all’Inter? Le cose devono nascere naturalmente, non ha senso proporsi. Ho comunque un rapporto cordiale anche con questa proprietà: ho anche mandato un messaggio di congratulazioni per lo scudetto a Zhang».



Ci consigli allora un talento argentino da tenere d’occhio.

«Difficile trovare un nuovo Lautaro, ma dico Facundo Farias del Colon, ne sentiremo parlare».