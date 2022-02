ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Mi aspetto una partita durissima e tesa, perché in palio c'è molto. La classifica dice tutto: il Milan deve vincere, l'Inter può scappare e fare il pieno di fiducia. È un'occasione, per entrambe.Fa tanto, credetemi: rassicura i giocatori".va tenuto in grande considerazione: velocissimo, imprevedibile, difficile capirne i movimenti, sa far gol. Può incidere"., il Toro è in un grande momento. È in salute, ha il morale alle stelle dopo le prestazioni con l'Argentina e questo cancella la stanchezza, fidatevi. Farà un grande derby. La sua più grande dote è la testa, senza dubbio. Ha voglia di crescere sempre, ha scelto la sua strada, ha un obiettivo chiaro e non si fermerebbe per nessun motivo. È un attaccante di livello mondiale, gioca già in una big d'Europa: nessun traguardo gli è precluso. E comunqueMi piace molto il suo modo di giocare, gli interscambi continui con Lautaro. Il bosniaco è uno che rende facili le cose, si adatta a chi gli sta vicino, entra ed esce nel circuito di gioco e per gli avversari diventa difficile da leggere. Brava l’Inter a tuffarsi su di lui".al Chelsea? Difficile giudicare da fuori, magari ha problemi personali che noi non conosciamo, oppure di feeling con qualcuno. Per me resta un grande giocatore".? Lo conosco, l'ho visto anche a Genova: approvo la scelta, fa bene l'Inter a seguirlo".