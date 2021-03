Diego Milito, ex attaccante dell'Inter, parla a Inter Tv e ricorda i migliori momenti in nerazzurro dopo l'introduzione nella Hall of Fame dell'Inter: "E' ancora emozione guardare le immagini degli anni nerazzurri. Difficile da spiegare quello che sento, è una giornata speciale. Sono fiero di tutto questo. Un grazie ai tifosi che me l'hanno permesso. Mi emoziono ancora, perché non è facile essere al fianco di leggende di questo grandissimo club".



UN TROFEO DA SCEGLIERE - "Tutti i trofei hanno un significato speciale per me, perché non è facile vincere. Al di là della Champions, scelgo lo scudetto del 2010, perché è stato sofferto fino alla fine. A un certo punto, la Roma ci aveva sorpassato. Vincere a Siena quando mancava poco alla fine, è stato il frutto di tutto un anno ed è stato molto difficile vincerlo".



UN GOL DA SCEGLIERE - "Ne ho fatti di gol belli e importanti. Sceglierei quelli della finale di Champions League. In particolare, scelgo il secondo. Ho giocato in una squadra fantastica, con tanti fuoriclasse. E' stata la mia fortuna".