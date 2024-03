torna ad allenare. L'ex difensore del Barcellona,è stato scelto dall'per prendere le redini della squadra in vista della nuova stagione.Gabriel Milito, prima dell'Atletico Mineiro, ha avuto diverse esperienze sulla panchina di alcuni club sudamericani. Dalle formazioni argentine dell', dell'e degli(ultima esperienza in panchina conclusa ad agosto 2023), passando anche da un'esperienza con i cileni dell', Milito è alla sua prima esperienza in Brasile.Nel prendere le redini dell'Atletico Mineiro, Gabriel Milito- ex ct del Brasile - che da pochi giorni ha terminato la sua esperienza alla guida del club. Il nuovo allenatore è atteso a Belo Horizonte all'inizio della prossima settimana.