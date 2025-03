Nella scorsa stagione (2023-24) la vera sorpresa della Liga spagnola è stato il Girona di Miguel Sanchez e dei vari Artem Dovbyk, Aleix Garcia e Savinho - ora rispettivamente giocatori di Roma, Bayer Leverkusen e Manchester City: i Tozudos infatti hanno chiuso il campionato al terzo posto, dietro solo alle corazzate Real Madrid e Barcellona, raccogliendo 81 punti e conquistando la loro prima storica qualificazione in UEFA Champions League. Invece, probabilmente al miglior risultato in carriera nelle vesti di allenatore., dopo che nell'annata precedente avevano raggiunto anche la finale di Coppa del Re eliminando prima il Barcellona - ai quarti - e poi il Real Madrid - in semifinale -, prima di essere sconfitti nell'ultimo atto dall'Espanyol.

- In quella formazione c'erano diversi calciatori che poi avrebbero avuto fortuna - e non poca - nel prosieguo della loro carriera: in primis, che poi sarebbe passato nella rosa del Barcellona centrando il Triplete nel 2008-09), che chiuse il campionato al secondo posto nella classifica marcatori con 23 gol dietro solo al trascinatore del Real Madrid campione di Spagna Ruud van Nistelrooj e che poi raggiunse importantissimi traguardi negli anni successivi, tra cui lo storico Triplete con l'Inter nel 2009-10; anche, attuale numero 1 della Kings League, nel 2006-07 collezionò 22 presenze con los Maños, venendo così richiamato dal Manchester United a fine stagione prima della lunga e vincente parentesi con il Barcellona (15 anni e 31 titoli vinti con i Blaugrana). Un'altro protagonista da ricordare di quella stagione è anchearrivato l'anno prima dal Valencia dove già aveva fatto vedere tutte le sue qualità vincendo due volte la Liga (2001-02 e 2003-04), una Coppa UEFA e una Supercoppa UEFA - che se ne sarebbe andato dopo due campionati in Aragona per proseguire la carriera con la maglia del Benfica (oltre 100 presenze poi con i lusitani).

- Tra i co-protagonisti di quella stagione c'era anche il talentuoso: argentino classe '81 che in carriera ha vestito diverse maglie importanti - soprattutto oltreoceano - tra cui quelle di San Lorenzo, Internacional e River Plate; ma anche Wolfsburg e Portsmouth, oltre al Real Saragozza, tra il 2006 e il 2008. Su di lui, nel 2002, niente di meno chedisse: "È il giocatore che più mi assomiglia, l'unico che mi fa divertire guardando una partita di calcio".- Nonostante la grande stagione e la permanenza di 3 dei 4 giocatori citati (tranne Piqué che tornò a Manchester, sponda United),. Il Saragozza tornò nel massimo campionato già dal 2008-09, per poi retrocedere nuovamente nel 2012-13 senza più fare ritorno tra le squadre della Liga: tutt'ora gli aragonesi, che non sono più riusciti a tornare ai fasti del 2006-07, militano nella seconda divisione spagnola e momentaneamente si trovano in quintultima posizione.