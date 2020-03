Intervenuto ai microfoni di Sky, Diego Milito ha ricordato il discorso di Josè Mourinho prima della finale di Champions di Madrid: "Ci ha trasmesso molta tranquillità, era il nostro leader. Ricordo che prima di andare allo stadio ci disse di goderci quella giornata perché non sapeva se l'avremmo rivissuta".



SULLA FINALE - "Un giocatore cerca sempre di essere tranquillo e di scendere in campo con voglia. Era una partita speciale, tanti di voi non l'avevano mai vissuta. Avevamo la consapevolezza di poter vincere per lasciare il segno nel calcio italiano. Sono fiero dei due gol in finale, ma è la vittoria del gruppo. Eravamo un gruppo straordinario, di grandi campioni. Ho avuto la fortuna di arrivare all'Inter nel momento giusto".



SULLA CHAMPIONS - "Difficile spiegare a parole, è sempre stato il mio sogno. E lo stesso vale per San Siro, la Scala del Calcio: un campo mitico".



SU MOURINHO - "Non è solo un allenatore che comunicava tanto, per me è stato molto importante e sarò sempre legato a lui. Ho imparato tanto da lui".