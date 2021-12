Diego Milito, ex attaccante dell’Inter, parla ad As in vista della sfida tra nerazzurri e Real Madrid: “Nel calcio bisogna sempre crederci . E' una gara di livelo top, l'Inter può vincere. Chiaramente è difficile, ha di fronte il Real, questo significa molto. Però può fare una grande partita e vincere. E' in un buon momento, con un buon allenatore e buoni giocatori”.



IL POKER AL REAL - “Segnare quattro gol in una gara è difficile, immagina al Real dei Galacticos di quel momento. Sono le notti che sogni. Il Bernabeu è uno stadio mitico. E' stato un piacere giocarci, mi ha dato le gioie più grandi della mia carriera, ma abbiamo anche perso una finale di Coppa contro l'Espanyol”. All’epoca, il Principe vestiva la maglia del Saragozza.



IL REAL MERCATO - “Due volte c'è stato un avvicinamento. La prima a Saragozza, ma non so cosa accadde. Sarebbe stato un passaggio importante della mia carriera. La seconda dopo la finale di Champions, con l'arrivo di Mourinho. Se ne parlò, ma non si fece. Ero molto felice all'Inter. Lautaro? Lo vedo bene, felice all'Inter. E' in un club di primo livello in Europa. Ha le qualità per proseguire così, è molto giovane. Ha le qualità per giocare al Real o Barcellona o altri club grandissimi, ma è già in un top club”.