La perfezione, o quasi, in poco meno di mezz'ora. Basta poco aper fare la differenza. Juve-Roma l'ha decisa anche lui con il cross in mezzo che ha propiziato l'autogol di Ibanez. Nei movimenti senza palla è devastante, spesso dà l'impressione di capire le cose ancora prima che succedano. Avete visto anche ieri? Sguardo d'intesa con Cuadrado e tac, si butta nello spazio, la mette in mezzo e arriva il raddoppio bianconero. Questione d'intuizione. O ce l'hai o non ce l'hai.