. Almeno un migliaio di supporters si sono radunati all'esterno dello stadio prima della sfida contro il Brighton per manifestare il proprio dissenso al progetto Superlega. Scritte, striscioni, cori: la rabbia è tanta. "Il calcio appartiene a noi, non a voi" si legge, "siete il nulla senza di noi", "i soldi non possono comprare i tifosi", "RIP Chelsea", "Abramovich, non sono troppi 3 yacht?".