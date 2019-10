James Milner, centrocampista del Liverpool, si racconta al Guardian: "Ho cominciato a utilizzare una app per il sonno anni fa. Non la uso tutti i giorni, ma io e Andrew Robertson ci divertiamo un mondo. Quando l’ha vista mi ha detto ‘ehi, anche io parlo nel sonno'. Alla fine abbiamo scoperto che sono io quello che parla di più mentre dorme. Nel sonno io parlo in spagnolo. In compenso però, Robertson fa un sacco di rumori, sembra di stare dentro una fattoria".