, ma ciò che è accaduto nell'ultima giornata diha veramente dell'incredibile:è arrivato allo stadio per assistere al match della propria squadra del cuore si è ritrovatonel match poi pareggiato contro il- Steve Perry infatti, durante il match, vede dapprima: il fischietto passa così al, che però a metà del primo tempo è costretto a tornare al suo ruolo originario per via di un fastidio fisico rimediato durante il match.che però a sua volta lascia la sua posizione scoperta: tocca dunque al grandissimo tifoso del Millwall, presente allo stadio per sostenere la propria squadra, ma ancheche viene invocato a gran voce dai tifosi presenti allo stadio e diventa guardalinee, permettendo così il regolare svolgimento del match.- Perry, nonostante il ruolo,a del portiere del Millwall. Ecco il commento del tecnico delal Sun: "È stata davvero una situazione caotica. Il primo arbitro si è fatto male durante il riscaldamento così un tifoso del Millwall è diventato il quarto uomo.Poi all'improvviso lo stesso tifoso è diventato il guardalinee. Dio solo sa cosa sarebbe successo con un altro infortunio. Quando ha esultato per la parata del portiere del Millwall noi abbiamo detto 'ehi amico, dovresti essere imparziale', ma poi si è comportato correttamente".