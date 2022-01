Dusan Vlahovic nell'occhio del ciclone. Il serbo è sempre più vicino alla Juventus e questo ha scatenato la rabbia dei tifosi della Fiorentina, che in giornata hanno esposto all'esterno del Franchi due striscioni durissimi contro l'attaccante. Ma non solo, Vlahovic è stato il bersaglio di violente minacce sul web da parte del popolo viola e per questo la Polizia è corsa ai ripari: stando a quanto riferito da La Repubblica, la questura ha messo la casa del calciatore sotto 'sorveglianza dinamica', pattglie di agenti passeranno di frequente davanti alla sua abitazione per tenere la situazione sotto controllo.