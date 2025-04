Minacce all’arbitra, dirigente Sporting Terni squalificato fino 2028: "Devi fare la fine di Ilaria"

Durante una partita del campionato, traTerni e, una giovane arbitra di, Ernesto Galli. I fatti, riportati dai quotidiani La Nazione e Corriere dell’Umbria, sono stati ricostruiti dettagliatamente nel provvedimento del giudice sportivo, che ha inflitto al dirigente unaNel corso dell’intervallo tra primo e secondo tempo, Galli avrebbe fatto irruzione nello spogliatoio dell’arbitra, contestandone la condotta ad alta voce e registrando l’interazione con il cellulare. Una volta interrotta la registrazione, l’uomo avrebbe proferito frasi di una gravità inaudita: “Eri da ammazzare da piccola” e “Dovresti fare la fine di Ilaria”, un chiaro riferimento all’omicidio di Ilaria Sula, giovane residente a Terni recentemente uccisa a Roma. Le minacce sono proseguite con la frase: “A sto punto sarebbe da tirare fuori un coltello”.Dopo essere stato espulso dall’arbitra per il suo comportamento, Galli avrebbe opposto resistenza e tentato di rimanere nell’impianto, venendo infine allontanato grazie all’intervento dei dirigenti della squadra avversaria. Tuttavia, nemmeno all’esterno dell’impianto il dirigente ha smesso di offendere la ragazza, continuando a rivolgerle insulti sessisti e umilianti, arrivando persino a simularne l’abbaiare di un cane.Oltre all’inibizione del dirigente, è stata comminata allo. Il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti, delegazione provinciale, parla apertamente di offese sessiste e minacce di estrema gravità.Non è stato solo Galli a distinguersi per comportamenti inaccettabili. Un calciatore dello Sporting Terni, dopo essere stato espulso, ha minacciato di lanciare le scarpe contro l’arbitra, si è tolto la maglia e ha dichiarato l’intenzione di spogliarsi completamente, compiendo gesti osceni e facendo allusioni sessuali pesanti.L’episodio ha suscitato sgomento in Umbria. L’avvocato Giuseppe Sforza, legale della famiglia di Ilaria Sula, ha commentato ai microfoni dell'ANSA le frasi pronunciate dal dirigente con un laconico quanto eloquente giudizio: “Frasi del genere non meritano alcun commento. Si qualificano da sé, tanto sono gravi”.