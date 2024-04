Minacce di morte al capitano della Dynamo Dresda: "Se giochi ancora uccidiamo te e la tua famiglia"

Appena 8 punti nelle ultime 9 partite e un momento molto complicato dal punto di vista sportivo. Lanon sta certamente vivendo una situazione idilliaca, ma l’episodio accaduto nelle scorse ore ha fatto scattare l’allarme., capitano della formazione tedesca,Nella lettera minatoria fatta recapitare a Kutschke, il calciatore e capitano della Dynamo Dresda è stato ‘invitato’ a non scendere più in campo. All’interno minacce esplicite: nel caso in cui dovesse vestire ancora la maglia del club tedesco, Kutschke e la sua famiglia verrebbero uccisi.

Lasi è mossa per vie legali, oltre ad aver sporto denuncia al la Polizia, che ha sequestrato la lettera fatta pervenire al capitano della Dynamo. Nel frattempo ha pubblicato un comunicato ufficiale. ”Tutti i dipendenti, non importa se dirigenti, impiegati, calciatori o membri dello staff tecnico, hanno il nostro pieno sostegno. Siamo aperti alle critiche, ma ci sono dei confini invalicabili. Purtroppo nel caso di Kutschke si sono oltrepassati i limiti. Condanniamo questi atteggiamenti nella maniera più categorica. Reagiremo in modo netto", ha spiegato, amministratore delegato del club.

Laha conquistato 5 punti nelle ultime 5 partite ed è reduce dalla sconfitta per 1-0 sul campo del, nello scontro diretto, con il sorpasso in classifica da parte degli avversari. Il secondo posto che vale la promozione diretta è distante appena due punti, ma al Dresda servirà un cambio di passo già a partire dalla sfida di oggi contro ilper tornare ad alimentare le speranze di promozione in