La notizia era nell'aria da giorni, oggi è arrivata l'ufficialità: Takumi Minamino è un nuovo giocatore del Liverpool, che dopo un'estate ad osservare, guardando le altre rinforzarsi, è tornato a operare sul mercato, portando ad Anfield una delle sorprese della fase a gironi di Champions League., per la qualità che può aggiungere a un attacco che può già contare su Salah-Firmino-Mané, più l'uomo dai gol pesanti Origi. Un acquisto che avrebbe voluto fare il Milan, sorpassato sul più bello dai Reds , e voluto fortemente da Klopp, uno che di giovani talenti se ne intende.Esattamente comeI suoi occhi sono ovunque, anche in Giappone, a Osaka, dove Taku è nato, cresciuto e ha iniziato a sorprendere.(e ora ha in rampa di lancio Jun Nishikawa),Il viaggio in Europa è arrivato tre anni più tardi, nel 2015, direzione Salisburgo, dove il miglior giovane della J-League del 2013 è cresciuto come uomo e come calciatore, chiudendo la sua avventura con 64 gol in 199 partite.Numeri, abbinati a qualità e duttilità, che hanno convinto il Liverpool a puntare su di lui. Giocare in Inghilterra è sempre stato il suo sogno, ora inizia una nuova avventura, deve dimostrare di meritare la chance. Nei Reds agirà da vice Firmino, da attaccante centrale, il ruolo che preferisce (non a caso il suo idolo è David Villa) o sull'esterno, come alternativa a Salah e Mané.quella che i club italiani troppo spesso rinunciano a fare, soprattutto se si tratta di giocatori asiatici.E' innegabile che chi è transitato dal nostro campionato, da Miura a Nanami, passando da Oguro, Ogasawara e Yanagisawa, ha raramente lasciato il segno (con le eccezioni di Nakata, Nakamura e, per certi versi, di Honda e Nagatomo), ma è altrettanto vero che trasferimenti del genere hanno avuto soprattutto motivazioni commerciali.. E' ora di cambiare atteggiamento, di capire che vale la pena ​ampliare l'orizzonte, fino in Giappone. Come hanno fatto Real Madrid e Barcellona, con Kubo e Abe.Proprio come hanno fatto ​Rangnick e Klopp.