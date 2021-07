In molti si interrogano sull'apparsa da circa un anno e presente anche nel mondo dei social, con un profilo su Instagram da leccarsi i baffi. I video e le foto postate dalla ragazza, attraverso le quali mette in mostra il proprio corpo mozzafiato, tuttavia non permettono di identificarla: in nessuna delle immagini postate è infatti possibile vedere il viso e i lineamenti, ne tanto meno gli occhi, ma solo i lungi capelli e... il resto.