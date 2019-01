Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, ministro dello sport Saudita parla a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della Supecoppa tra Milan e Juve: "E' molto importante per l'immagine dell'Arabia Saudita. Abbiamo avuto altre occasioni, ad esempio la Formula E a Riad: il paese si sta modernizzando e questi eventi ci aiutano ad avanzare. Il match è importante non solo per noi politicamente, ma anche per il pubblico saudita che può vedere due tra i migliori club del mondo. Possiamo usare questi eventi per semplificare le procedure per il rilascio dei visti, che ora sono più rapide".



RONALDO - "Fortunatamente abbiamo firmato il contratto prima che arrivasse alla Juve. Vedere le star all’opera è una fonte di divertimento anche per chi non può permettersi di volare in Europa. E per noi è importante poterle ospitare".