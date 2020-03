Abbiamo grande rispetto per le difficoltà che devono affrontare coloro i quali, in questi giorni drammatici, sono chiamati a decidere per tutti noi., così come di serrare le scuole, i musei, parzialmente anche i centri commerciali e i ristoranti. Scelte traumatiche, che il governo Conte ha annunciato nella notte., nel decreto firmato dal premier Conte,. E’ il punto D dell’articolo 1 e pure la collocazione ne denota l’importanza (si arriva fino al punto T). Del resto, anche se si continua a sostenere che il calcio in questo momento sia marginale, e in effetti non è certo fondamentale, si tratta comunque di un’industria importante in questo nostro Paese e rappresenta un motivo di svago per i cittadini privati adesso, e senza che alcuno ne abbia colpa, di molte libertà.Ebbene,(nella foto Ansa), sposando la tesi del presidente dei calciatori Tommasi., dopo avere posticipato Parma-Spal: pensano solo ai soldi, ha detto. E ha dato loro degli irresponsabili.Ne avrebbero avuto il potere. Perché, al contrario, hanno spiegato e specificato come ci si sarebbe dovuti comportare affinché il calcio professionistico andasse avanti?Perché hanno chiuso le scuole e i musei e non gli stadi?E’ un po’ come se il capitano di una nave pretendesse che fosse il mozzo di bordo a stabilire la rotta da seguire. Il mozzo sgranerebbe gli occhi e direbbe quello che il calcio dovrebbe rispondere al ministro: capitano, tiri fuori il coraggio, tocca a lei decidere dove dobbiamo andare. Invece. Mah.@steagresti