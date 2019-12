Alla fine Erling Braut Haaland ha scelto il Borussia Dortmund, che ha superato la forte concorrenza di Juventus e Manchester United pagando i 22 milioni di clausola rescissoria. Il gigante norvegese ha preferito non rischiare di bruciarsi in un top club e sposare un progetto in cui rivestirà un ruolo centrale, in cui potrà crescere ed affermarsi all’ombra del Muro Giallo. Dietro il suo trasferimento, c’è una persona che ha mosso le fila per decidere il futuro del ragazzo, il suo agente Mino Raiola, che è tornato a far parlare di sè incassando una commissione esorbitante, pari a 15 milioni di euro. Cifre altissime, che fanno di questa operazione la ciliegina sulla torta di un 2019 faraonico per l'agente sportivo, in cui ha messo le mani un po’ ovunque, muovendo le trame di molti spostamenti di mercato.

- Per dare una stima di quanto Mino Raiola possa aver fatturato quest’anno,. Sono numeri vertiginosi, possibili grazie alla quantità di trattative in cui ha messo lo zampino. In estate è stato protagonista del trasferimento dialla Juventus, per il quale i bianconeri hanno versato 75 milioni nelle casse dell’Ajax e ben 10,5 in quelle di Raiola (messi a bilancio sotto la voce “oneri accessori”). Sempre nella finestra di mercato estiva, l’agente ha mosso molti altri giocatori e altrettanti milioni, soprattutto in Italia.(ora in prestito al Cagliari),Senza dimenticare i rinnovi contrattuali dei suoi giocatori (come quello di Verratti con il Psg a 9 milioni annui) e quindi dei loro stipendi, da cui Raiola trae una percentuale, che in molti casi è ricchissima, basti pensare al salario di Pogba (circa 17 milioni).- Siamo in un mondo in cui il calciomercato è sempre più influenzato dal ruolo degli agenti sportivi, che guadagnano sia sulle operazioni di compravendita dei club sia sugli stipendi dei calciatori assistiti. In questo mondo, Mino Raiola è un vero e proprio squalo, capace di percepire decine di milioni di euro.È sorprendente come continui ad alimentare il suo impero, trovandosi tra le mani giovani talenti (Haaland) o mettendo in atto ritorni che fanno infiammare le piazze (Ibrahimovic).Lo ha dimostrato nel passato, lo dimostra nel presente e lo dimostrerà ancora.. Oppure muovendo nuovamente il giocatore che gli ha fruttato più soldi in una singola operazione, quella che ha portatodalla Juventus al Manchester United nel 2016, con commissioni pari a 49 milioni di euro. Comunque vada, saranno tanti altri milioni per il sempre più potente Raiola.