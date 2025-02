Minuti di recupero decisivi per la corsa scudetto: per i bookmaker Inter ancora avanti sul Napoli

Getty Images

Angelino e De Vrij. Grazie ai loro gol nei minuti di recupero, la lotta scudetto rimane invariata. Il, in vantaggio afino al 92', perde una ghiotta occasione per allungare sull'Inter che, nel derby, viene salvata in extremis dal difensore olandese. La squadra di Inzaghi - con la partita contro la Fiorentina ancora da recuperare e quindi potenzialmente a pari punti con i campani - resta così la favorita per la vittoria finale, a 1,75 su, mentre quella di Conte insegue a 2,15. La sola squadra che potrebbe dare filo da torcere a Napoli e Inter è l'Atalanta. I ragazzi di Gasperini non vanno oltre l'1-1 in casa contro il Torino e restano a sette punti di distanza dalla vetta. Lo scudetto orobico è in lavagna a 13, in aumento rispetto a 11 della settimana scorsa.