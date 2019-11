Franck Kessiè è il nuovo nome per il centrocampo del Napoli. Ve lo abbiamo raccontato in esclusiva su Calciomercato.com: un'idea nata dalle recenti vicende rossonere, con la mancata convocazione per la Juve 'per scelta tecnica'. Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Massimiliano Mirabelli, che - quando era direttore sportivo del Milan - porto l'ivoriano a Milano: "Kessiè è uno dei centrocampisti più importanti in Italia. E' giovane, ha una struttura fisica importante: è straordinario. Kessiè sta soffrendo il poco feeling con il Milan ed auguro al Napoli di prenderlo, perchè farebbe il colpo del secolo. Giuntoli è un conoscitore del gioco e chiunque prenderà Kessiè farà un grande affare. Farà cose importantissime perchè non gli manca nulla, forse solo una squadra che gli dia più fiducia".