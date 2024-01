Mirabelli contro Raiola per Donnarumma: 'Lo usava come pacco postale, io l'ho portato al Milan. Ha sbagliato tutto'

Massimiliano Mirabelli contro Enzo Raiola un film che si ripropone dopo le tensioni del passato legate al rinnovo di Gigio Donnarumma ai tempi del Milan. Oggi il protagonista della contesa è invece il fratello, Antonio Donnarumma, per cui nei giorni scorsi ha fatto chiaramente intendere l'esistenza della possibilità di un addio del suo assistito al Padova di cui Mirabelli è direttore sportivo.



PATTO FRA UOMINI - Una dichiarazione non gradita dal dirigente che ai microfoni di Padovasport.tv ha così attaccato il procuratore: "Siamo stupiti di queste dichiarazioni, ad inizio stagione abbiamo dato indicazioni precise sui rinnovi e, insieme alla squadra, abbiamo fatto un patto tra uomini, anteponendo il bene del Padova a tutto il resto, incassando l'ok di tutti, Donnarumma compreso. Conosco Antonio e sono sicuro che questa uscita non sia partita da lui".



HA SBAGLIATO TUTTO - "A Raiola dico che ha sbagliato tempi, modi e parrocchia e ne renderà conto in un momento così delicato. Mi auguro che Antonio possa dissociarsi dal suo procuratore. Ha parlato del futuro del giocatore, proprio lui che lo usava spedendolo come un pacco postale in Grecia mentre io l'ho portato al Milan, sistemando la sua famiglia per generazioni".