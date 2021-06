Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato nel corso di una intervista rilasciata a Tuttojuve.com. Queste le sue risposta: "Ti ha stupito che Gigio Donnarumma si sia trasferito al Psg e non alla Juventus? Mi è dispiaciuto vederlo fuori dal Milan, sarebbe stato bello vederlo terminare la sua storia bellissima in rossonero. Sono rimasto stupito nel sapere che sarebbe andato al Psg, l'euro lo avrei scommesso sulla Juve. Sono sincero".



Potrebbe aver scelto Parigi invece di Torino per il mugugnare dei tifosi del Milan?

"No, non credo. Le scelte le fa un altro, non lui".



Dopo Donnarumma e Calhanoglu, il Milan potrebbe perdere a zero anche Kessie che di recente è stato accostato alla Juve. Che ne pensi?

"Franck è un giocatore che può servire a tutte le squadre top europee, è un qualcosa di incredibile. Giocatori come Kessie, Calhanoglu, Locatelli, Donnarumma e André Silva potevano indossare la stessa maglia, e qui aumenta il mio rimpianto. Il Milan sembra essersi specializzato nei rinnovi last minute, ognuno ha la propria strategia di fare questo tipo di lavoro. Se dovesse andare a zero, sarà il più appetito in Europa. Vedremo chi sarà il più sveglio a prenderlo, per me è l'affare del secolo".