Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan ai tempi di Gattuso in rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole riguardo l'attuale tecnico del Napoli:



"Mi auguro che il gran lavoro di Rino non venga sprecato: nel calcio mai dire mai, magari con una buona notizia a fine campionato ne arriverà un’altra per ripianare il futuro. In Italia ti danno troppo poco tempo. Un anno e mezzo di lavoro non è un tempo esagerato. Occorre pazienza. E poi cambiare è rischioso: sai ciò che lasci, ma non sai cosa trovi. Sarebbe bello continuassero insieme nel bene di tutti".