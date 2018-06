C'era anche il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli a Lugano per seguire l'amichevole tra Giappone e Svizzera, in occasione della quale ha giocato e segnato il terzino rossonero Ricardo Rodriguez. Intercettato da Sky Sport, Mirabelli ha liquidato in maniera molto chiara l'argomento relativo al rischio di cedere i pezzi pregiati della squadra come effetto di possibili sanzioni Uefa per la violazione del Fair Play Finanziario: "Il Milan non cederà i suoi migliori giocatori. Abbiamo ricevuto diverse offerte, ma non siamo intenzionati a cedere i nostri". Un chiaro riferimento ai continui rumors su Romagnoli, Bonucci e Bonaventura e per provare e all'interesse manifestato da alcune società per il turco Calhanoglu.



Sul mercato in entrata e il rischio di un'esclusione dalle competizioni europee: "Ci faremo trovare pronti. Dobbiamo aspettare il verdetto, prepariamo il lavoro in vista della prossima stagione qualunque sarà la decisione. L’ottimismo non mancherà mai, né da parte mia, né da parte della società".