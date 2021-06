Ex capo degli osservatori dell'Inter e poi direttore sportivo del Milan della gestione Yonghong Li, Massimiliano Mirabelli ha raccontato a Tuttosport le sue sensazioni sull'imminente trasferimento all'Inter di Hakan Calhanoglu: "I nerazzurri conoscono molto bene il giocatore, quando lavoravo per loro già lo seguivamo. Mi spiace che il Milan perda un grandissimo giocatore e che soprattutto vada via a zero. Sono felice però per l'Inter, che porta a casa un calciatore davvero importante, nonché un ragazzo d'oro".



Mirabelli aggiunge: "Il Milan lo rimpiangerà, il problema vero è la strategia che è stata adottata dal Diavolo. Quando ero al Milan, ho dovuto risolvere tante problematiche relative ai rinnovo di contratto, compreso quello di Donnarumma. I rossoneri, con Gigio e Calhanoglu via a zero, perdono 150 milioni in patrimonialità. Se sono contenti tutti, bene così".



L'ex dirigente rossonero rifila un ulteriore affondo nei confronti di Maldini e Massara: "Non ricordo rinnovi così importanti trattati a giugno, sono affari da chiudere ben prima. Più passa il tempo e più aumentano i problemi. La prossima grana credo che possa essere Kessie".