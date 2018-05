Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, parla a Sky Sport dopo il match con l'Atalanta: "Non era facile affrontare l’Atalanta, squadra che sta mettendo tutti in difficoltà, dopo la sconfitta in Coppa Italia. Venivamo da un mercoledì particolare, ora dobbiamo difendere il sesto posto. La squadra ha fatto una grande prestazione, da Milan. Il gol subito alla fine non ci dà la certezza del sesto posto? La tranquillità non fa parte di questa stagione, non ci appartiene quest’anno. Ora e ci aspetta un’ultima fatica, ma oggi onestamente si doveva vincere".



SU DONNARUMMA - "Abbiamo cercato di fare quadrato attorno a un ragazzo che ha avuto un problemino in finale e che farà altri errori, perchè è molto giovane e sbagliano tutti. E’ un patrimonio della società, lo abbiamo tranquillizzato il futuro è tutto suo. Kalinic? E' arrivato in condizioni non perfette dopo il ritiro. Ha fatto una partita straordinaria, non ha fatto gol per tanti problemini, gli attaccanti sono un po’ ad annata e la sua non è stata fortunata: ma Nikola è un attaccante di tutto rispetto". Poi, a Premium Sport, ha aggiunto: "Il futuro di Donnarumma? Lo dobbiamo tutelare e lo tuteleremo fino alla fine. Poi dopo, così come per tutti gli altri, vedremo quello che succederà, certamente è un nostro patrimonio e difficilmente ce ne priveremo a meno che non venga qualcuno che valuti il nostro portiere così come deve essere valutato. Se arrivasse un’offerta importante il Milan penserebbe a una possibile cessione di Donnarumma? Questo vale per Donnarumma così come per tutti. Ci sono delle realtà molto più importanti e noi dobbiamo scegliere delle altre vie. Non ci illudiamo di poter tornare a essere quel calcio di un tempo che attirava tantissimi campioni, non li attireremo mai. Sarà molto difficile questo".



SUL MERCATO - "Abbiamo le idee abbastanza chiare, abbiamo fatto una strategia particolare questa estate. Prendere più giocatori possibili per cercare di aprire un ciclo. Siamo una squadra giovane, pesa la maglia del Milan. Abbiamo avuto degli alti e bassi. Bonucci e Biglia li abbiamo messi dentro per far crescere questo gruppo, questo gruppo darà grandi soddisfazioni ai tifosi cosa che non è avvenuta quest'anno per vari motivi. Dobbiamo dimenticarci tutti la favola di quello che è stato il Milan con le 7 Coppe dei Campioni. Quello era un’altro calcio, ora il calcio italiano non ha più l’appeal che serve per portare qui tutti quei campioni: non parlo solo del Milan, ma in generale del calcio italiano, vedere tutti quei campioni e quindi dobbiamo scegliere altre strade, lavorare sui potenziali campioni".