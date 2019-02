L’ex ds del Milan Massimiliano Mirabelli durante un’intervista a Tuttosport ha parlato anche della Roma, squadra alla quale è stato più volte affiancato come possibile sostituto dell’attuale direttore sportivo Monchi. Lo spagnolo è dato come possibile partente verso Londra sponda Arsenal. Queste le dichiarazioni del dirigente calabrese: ” Io dico che non è bello disturbare la gente che lavora. È chiaro che si tratta di una grande piazza ma, ripeto, lasciamo lavorare serenamente chi è in sella.“Io dico che non è bello disturbare la gente che lavora. È chiaro che si tratta di una grande piazza ma, ripeto, lasciamo lavorare serenamente chi è in sella.