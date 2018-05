Massimiliano Mirabelli, ds del Milan, ha parlato a Sky Sport prima dell'all'assegnazione del Premio Gentelman, commentando alcune voci tra campo e mercato: “Abbiamo raggiunto un primo traguardo, l’Europa. Anche se dobbiamo difendere il sesto posto. Tutti sognavamo qualcosa di diverso ma è difficile quando si parte in un anno e si assembla una squadra, ci vuole il giusto tempo. Assolutamente terremo i big l’anno prossimo. Il nostro obiettivo è aprire un ciclo formando una squadra con giocatori giovani e forti. Noi siamo il Milan, non vogliamo smantellare la squadra ma rinforzarla. Non potevamo pensare di vincere da subito, stiamo costruendo un Milan importante per vincere i prossimi anni”



SU BELOTTI - “Non parliamo di giocatori di altre squadre. Dobbiamo concludere la nostra corsa, domenica raggiungeremo 57 gare, nessuno ha giocato come noi. Dobbiamo solo pensare a chiudere il sesto posto. Abbiamo le idee chiare su cosa fare con Rino Gattuso”.



SU DONNARUMMA - “Noi dobbiamo pensare che è un nostro patrimonio, ci auguriamo che rimanga con noi. Così come per gli altri giocatori. Se può partire? Per le cessioni valgono due regole: il giocatore ci deve esprimere la volontà di andare via e ci vuole un club che soddisfi le esigenze del Milan. Donnarumma non è venuto da noi a dirci che vuole andare via. Noi stiamo lavorando per rinforzare la squadra e non per smantellarla”



SUL VALORE DI DONNARUMMA - “Mi sembra esagerato parlare di queste cose. I club, se ci saranno, faranno le loro offerte e noi vedremo se ci soddisfano. Donnarumma è un patrimonio del calcio italiano, vale tantissimo. Conosciamo il mercato, pensiamo che valga veramente tanto. Non abbiamo messo in preventivo il fatto di venderlo. Una cosa del genere ci spiazza. Aspettiamo e facciamo quello che dobbiamo fare. Questo vale per tutti. Vogliamo giocatori che vogliono partecipare al nostro progetto. Vogliamo gente convinta. Qualora venisse un giocatore ci vogliono due fattori: che ce lo dicono e un’offerta soddisfacente”.



Poi dinnanzi agli altri giornalisti, tra cui Pasquale Guarro di Calciomercato.com: "C'è l'ultimo grande sforzo da fare per difendere il nostro sesto posto. Incontriamo una squadra vogliosa che non ci regalerà niente. Donnarumma? Ha avuto alti e bassi come noi tutti, è giovane e non dobbiamo dimenticarlo. È un campione, un calciatore importante per il Milan e per il calcio italiano. Non c’è un caso Donnarumma e noi gli siamo vicini. Il mio futuro? Sono più cose giornalistiche, io lavoro 24 ore per questa società e programmo il futuro. È un po' il gioco del mercato, come accade per i calciatori accade anche per noi ds. Belotti? Non parliamo di giocatori di altre squadre perché non mi sembra corretto. Abbiamo le idee chiare sulle cose da fare ma ricordiamo che siamo il Milan, i più giovani di tutta la A e avevano la necessità di creare una squadra forte per le stagioni a venire."