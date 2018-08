Vi seguirò e vi tiferò da lontano. Forza ragazzi, forza mister #Gattuso, in bocca al lupo per questa nuova e impegnativa stagione. In bocca al lupo anche a tutti i tifosi rossoneri in giro per il mondo. #ForzaMilan #NapoliMilan pic.twitter.com/4MIZJXUYnB — MMirabelliOfficial (@MassMirabelli) 24 agosto 2018

Messaggio di Massimilianoall’indirizzo del Milan. L’ex direttore sportivo su Twitter ha fatto sentire la propria vicinanza alla squadra rossonera e a Gattuso in vista dell’inizio del campionato:Forza ragazzi,, in bocca al lupo per questa nuova e impegnativa stagione. In bocca al lupo anche a tutti i tifosi rossoneri in giro per il mondo. ForzaMilan #NapoliMilan”.