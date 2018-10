Ripa di Porta Ticinese, tra il numero civico 113 e il 117, era lì che nel 1908 sorgeva il primo campo che ha accolto l’Inter in casa. Ed è lì che siamo tornati, a due passi dal naviglio, dove spesso finivano i palloni calciati con precisione approssimativa, raccolti e nuovamente riconsegnati in campo da un paziente addetto (qualche volta anche lo stesso presidente) che con una barchetta vigilava all’interno del canale. Nel 2018 quel campo non c’è più, sostituito da un po’ di traffico e cemento, ma radici nerazzurre hanno inciso questa strada che trasuda storia.



CARROZZERIA INTER - A raccontarla, appena imboccata la via, è una targa commemorativa che compie benissimo il proprio dovere, offrendo al luogo merito e prestigio. Poco più avanti, invece, qualcosa che non ti aspetti, ma di altrettanto sorprendente: una carrozzeria… Un’attività diversa dalle altre, sicuramente singolare nella scelta del nome e nel servizio alla variegata clientela, composta da tifosi di tutte le squadre. L’esercizio si chiama “Carrozzeria Inter”, gestita dai fratelli Corrado e Riccardo, ma fondata da loro padre nel 1961. Il nome è inequivocabile, si chiama così in favore della passione nerazzurra che da sempre accompagna questa famiglia, ma se qualcuno avesse qualche piccolo dubbio in merito, sparirebbe immediatamente nel vedere titolari e dipendenti servire i clienti con tuta e cravatta nerazzurra.



CASA DOLCE CASA - A rendere il tutto ancora più affascinante è l’esatta ubicazione dell’esercizio commerciale, che stando a vecchie foto pare proprio trovarsi lì dove nel 1908 sorgeva il campetto, più o meno sulla linea di centrocampo. Sono gli scherzi del destino, la storia che si ripete. È l’Inter che non ha mai voluto lasciare del tutto il primo posto in cui si è veramente sentita a casa.