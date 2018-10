In casa Fiorentina, i fari sono puntati in questo frangente su Kevin Mirallas: a lui la sosta serve per recuperare dal problema fisico che lo aveva costretto a saltare la Lazio. Se la sua condizione lo permetterà, il belga si candida con forza per una maglia da titolare contro il Cagliari. Stefano Pioli necessita di trovare una nuova linfa in attacco, attualmente sterile e inglobato nell'assenza di finalizzazione. Lo riporta Il Corriere dello Sport.