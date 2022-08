Aleksej Miranchuk sta per diventare un nuovo calciatore del Torino: ieri il calciatore russo ha raggiunto il capoluogo piemontese e quest'oggi firmerà il nuovo contratto, dopo aver svolto le visite mediche di rito.



L'acquisto di Miranchuk è in ritardo di una settimana: già negli scorsi giorni il trequartista era atteso a Torino, poi l'Atalanta aveva però bloccato l'operazione ma non per volontà di Gian Piero Gasperini, come aveva spiegato Luca Percassi, ma per un ripensamento riguardo all'offerta dl club granata. Il Torino ha così ora alzato l'offerta: Miranchuk arriva alla corte di Ivan Juric in prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro.