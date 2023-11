La nazionale di calcio russa è tornata a giocare una partita ufficiale dopo quasi due anni. Sospesa dalla Fifa a febbraio 2022 per via della guerra in Ucraina, la Russia ha vinto 8-0 l'amichevole di ieri sera a Volgograd. I gol portano le firma di Oblyakov, Golovin, Miranchuk (Atalanta), Silyanov, Sobolev, Prutsev, Krivitsov e Mostovoy. Pinyaev ha sbagliato un calcio di rigore.



Durante il periodo di sospensione dalle competizioni internazionali, la Russia aveva disputato sette gare non riconosciute schierando una sorta di nazionale B composta da giocatori militanti nel campionato locale contro Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Iran, Iraq, Camerun e Kenya.



A fine partita il presidente della federcalcio russa, Alexander Dyukov ha rivelato di essere "in trattativa con la Fifa per un'attenuazione delle sanzioni".

Il mese scorso la Fifa ha dato il via libera al ritorno della Russia nelle competizioni, maschili e femminili, ma solo ed esclusivamente in quelle riservate a calciatori minorenni.