Miranda: cambiati i piani del Milan, ci pensa una big spagnola

Juan Miranda non è più un obiettivo del Milan. I contatti si sono arenati da diverse settimane, con il club rossonero che sta valutando altri profili più giovani e con costi più contenuti su ingaggio e commissioni. Per tali motivi, come riporta Estadio Deportivo, la Real Sociedad è tornata in pressing per giugno (quando sarà libero a parametro zero) sul laterale del Betis Siviglia.