La difesa dell'Inter non ha ben figurato contro le folate offensive del Sassuolo. Questo è il punto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come Miranda e Dalbert siano apparsi in netta difficoltà.



“Il Sassuolo è passato in vantaggio grazie alla bella azione di Di Francesco (figlio...) atterrato da Miranda, ma avrebbe potuto farlo anche prima. Un’Inter ancora imballata, con un giro palla lento e improduttivo e la difesa sull’orlo di una crisi di nervi, soprattutto a sinistra con Dalbert e Miranda, subiva pressing, freschezza atletica e anche la precisa manovra dei rivali, senza trovare soluzioni”.