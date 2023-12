per il mercato di gennaio. Ile lascerà l'Andalusia, durante le trattative invernali o in estate:e José Miguel López Catalàn,ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma 'La Jugada' su Canal Sur, che confermano le voci di addio.- Queste le dichiarazioni: "È un giocatore che amiamo moltissimo. Personalmente ho lottato perché venisse al Betis. Pensavamo che questo fosse il suo posto. Abbiamo avuto la grande gioia di quella Copa del Rey. Per età, questa è una decisione importante nella sua carriera. Adempie al suo contratto con il Betis. Finora ci sono state proposte di rinnovo, ma per qualche motivo, sportivo o economico, non siamo riusciti a raggiungere quell’accordo. Tutto fa deporre ovviamente che sia un giocatore attraente per gli altri club. Si parla di Milan, Dortmund o altre squadre spagnole. Tutto può succedere. Può succedere che raggiungiamo un accordo e si spera che rinnovi per il Betis per molti anni, oppure può succedere, ovviamente, che abbia un'offerta enorme. Con uno stipendio doppio o triplo di quello che ha qui è giusto che accetti. Non lo sappiamo ancora, davvero. Diciamo che il rapporto con la sua famiglia e con il suo agente è molto buono. Non è una relazione tesa. Non è solo il bonus alla firma, che può andare al giocatore o all'agente. Sono gli stipendi".