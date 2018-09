Lavori in corso da mesi, l'Inter vuole prolungare il contratto di Joao Miranda. Una priorità per la dirigenza nerazzurra già esplicitata da mesi, con le missioni a Londra prima e a Milano poi dell'entourage del brasiliano per discutere un rinnovo delicato: Miranda vuole sentirsi protagonista, aveva deciso di andar via da febbraio scorso per poi fare un passo indietro, convinto da Ausilio e Spalletti. Ma ora il suo contratto è un caso da tenere d'occhio: l'Inter ha fatto la sua offerta per rinnovare e spera di concludere il discorso a breve giro, vista la scadenza attuale nel giugno 2019.



TENTATIVO PORTO - In questi giorni però è tornato a farsi vivo anche il Porto. I lusitani avevano già sondato Miranda a luglio scorso provando a soffiarlo ai nerazzurri con una proposta economica di tutto rispetto ma senza successo; il brasiliano è rimasto a Milano ma adesso il Porto sta riprovando a inserirsi per prenotare Miranda a parametro zero in vista del prossimo gennaio. Sensazioni negative, perché l'Inter si sente convinta di un rinnovo che può arrivare presto; non dovesse firmare però Miranda avrebbe tante proposte già pronte, tra cui proprio quella del Porto tra le più interessanti. Aspettando il sì definitivo all'Inter...