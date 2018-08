L'addio all'Inter stava per diventare realtà. Perché Joao Miranda per settimane è stato convinto di lasciare i nerazzurri, il rapporto sembrava arrivato alla fine poco dopo la conclusione della passata stagione quando l'entourage del brasiliano ha ascoltato offerte: quella del Porto era tra le più intriganti, Miranda sembrava convinto. Finché prima del Mondiale è stato decisivo il blitz del ds Piero Ausilio a Londra (dove si allenava la Seleçao) per incontrare il giocatore e i suoi agenti, occasione buona per aprire al rinnovo e cambiare strada. Adesso si può fare.



FIRMA VICINA - Nelle prossime settimane è previsto un nuovo incontro per Miranda che l'Inter non vuole perdere con il contratto a scadenza nel giugno 2019. Possibile un rinnovo annuale, adesso le firme sono vicine per l'accordo definitivo con il centrale brasiliano aperto alla soluzione nuovo contratto. Le offerte sono state respinte, Spalletti conta molto sull'esperienza anche europea di Miranda rispetto agli altri centrali che possono imparare tanto dal capitano del Brasile. E allora, il rinnovo si avvicina...