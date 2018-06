Il difensore di Inter e Brasile Joao Miranda ha parlato a tre3uno3 dopo la vittoria della Seleçao con Costa Rica: "È stata messa in discussione la mia posizione all'interno della squadra, ma io penso solo a lavorare bene". Sul Mondiale: "Il livello del torneo è altissimo, le big stanno avendo difficoltà. Chiunque è qui ci sta perché lo merita e perché si è preparata molto bene. Sappiamo delle nostre difficoltà ma questa vittoria ci rafforza".



TRA DE VRIJ E FUTURO - L'arrivo a parametro zero di Stefan de Vrij e l'esplosione di Milan Skriniar durante l'ultima stagione rischiano di ridurre lo spazio per l'ex Atletico Madrid. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'Inter è comunque al lavoro per prolungare di un'ulteriore stagione il contratto del brasiliano, in scadenza nel 2019.