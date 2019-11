Tre mesi, nessuna presenza, zero minuti giocati. Questo il bilancio di Juan Miranda con lo Schalke, con il quale evidentemente c'è qualcosa che non va. L'esterno sinistro difensivo arrivato in estate dal Barcellona in prestito biennale (con riscatto obbligatorio al raggiungimento della 20esima presenza) si allena regolarmente ma non rientra nei piani dell'allenatore ​David Wagner, che non gli ha mai fatto vedere il campo, neanche in Coppa di Germania contro l'Arminia Bielefeld. Nulla di personale, solo una scelta tecnica, che inevitabilmente porterà a delle conseguenze.



LA POSIZIONE DELLA JUVE - Miranda, infatti, non intende passare il resto della stagione a vedere i compagni lottare per un posto in Champions League. A 19 anni (20 il prossimo gennaio) vuole giocare, vuole sentirsi protagonista, se non può farlo in Germania lo farà in un altro club. Con lo Schalke, a metà dicembre, ci sarà un confronto, schietto, chiaro, che potrebbe portare all'interruzione del prestito e al ritorno in Spagna. I club che vogliono il terzino cresciuto nella cantera del Barcellona sono molti, tra questi, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, non c'è la Juventus. Paratici in estate ha pensato a Miranda, l'ha trattato con il Barcellona, ora ha cambiato idea. La Juve valuta a gennaio la possibilità di tornare sul mercato per regalare a Sarri un'alternativa ad Alex Sandro, ma tra i candidati non c'è più lo spagnolo.